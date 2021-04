Policjanci z łódzkiej drogówki ratowali życie dwumiesięcznej dziewczynce! Dramatyczna akcja! WIDEO

Ok. godz 10.46 w miniony wtorek 27 kwietnia br. zauważyli, że ulicą mknie volvo z nadmierną prędkością. Pomiar pokazał 108 km na godzinę. Natychmiast ruszyli, by zatrzymać samochód. Gdy podeszli za kierownicą zobaczyli zapłakaną zrozpaczoną kobietę, która wołała o pomoc. W samochodzie wiozła swoją dwumiesięczną córeczkę, która zadławiła się i przestała oddychać. Funkcjonariusze bez chwili namysłu wyjęli dziecko z auta i zaczęli udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. St. sierż. Stanisław Głogowiec udrożnił drogi oddechowe dziecka, które zaczęło oddychać. Podczas gdy zajmował się maleństwem, jego kolega – zawiadomił o wszystkim dyżurnego miasta.

Dzięki ich błyskawicznej reakcji udało się przywrócić dziewczynce czynności życiowe i potem już mogli zabrać je do swojego samochodu i przetransportować wraz z matką do szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki. Uratowana dziewczynka trafiła pod opiekę lekarzy. Policjanci cały czas czuwali też nad roztrzęsioną i zdenerwowaną kobietą. Pomogli jej w uzupełnieniu niezbędnej dokumentacji, koniecznej do przyjęcia jej córki na oddział. Towarzyszyli jej aż do momentu, gdy na miejsce dotarł ojciec dziecka. Także od lekarza dyżurnego usłyszeli podziękowania za szybką akcję oraz sprawne i profesjonalne udzielenie pierwszej pomocy.

Na jednym z portali społecznościowych mama dziewczynki Patrycja podziękowała policjantom za pomoc, zwracając uwagę wszystkim czytającym, jak ważne jest w takich sytuacjach tworzenie korytarza życia. Jej córeczka Gaja jest bezpieczna pod opieką lekarzy CZMP. Wczoraj miała zostać jeszcze przebadana i wypisana do domu. Pani Patrycja osobiście ze łzami w oczach dziękowała także policjantom.

- Jesteście dla nas bohaterami - mówiła w imieniu swoim i całej rodziny.

- To był dla mnie najpiękniejszy dzień, bo mogłem uratować ludzkie życie - powiedział st. sierż Stanisław Głogowiec.