Pogoda w Łodzi w poniedziałek, 7 września. Jeszcze lato, chociaż nie bardzo...

W dzień zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Temperatura maksymalna od 17 st. C do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Bez opadów.

W kraju: na południowym wschodzie i wschodzie zachmurzenie duże ze stopniowymi rozpogodzeniami. Opady deszczu, po południu zanikające. W województwach podkarpackim, lubelskim i na południu podlaskiego początkowo opady o natężeniu umiarkowanym lub silnym i tam prognozowana suma opadów od 15 mm do 25 mm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 14 st. C na południowym wschodzie, około 17 st. C na północy, do 21 st. C na południowym zachodzie; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od 11 do 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, z kierunków zachodnich i północnych. Na wybrzeżu wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.