Pogoda w Łodzi w poniedziałek, 31 sierpnia. Ostatni dzień wakacji

W Łodzi w poniedziałek zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 do 21 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Jutro zapowiada się drastyczne ochłodzenia - teemperatura spadnie do 15 st. C, będzie padać deszcz. W kolejnych dniach zrobi się cieplej, lecz deszcze nadal nawiedzać będą region.

W kraju: zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano na północnym wschodzie, a po południu na północy i zachodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 16 st. C na północnym wschodzie, około 20 st. C na zachodzie i w centrum do 27 st. C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, okresami porywisty, zachodni, nad morzem północno-zachodni. Porywy wiatru na ogół do 60 km/h, w burzach i w rejonach podgórskich do 65 km/h, wysoko w Tatrach do 110 km/h.