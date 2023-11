Pogoda w Łodzi. Synoptycy zapowiadają atak zimy. Czy w Łodzi będzie padać śnieg?

Na pewno będzie sypać na południu kraju

Atak odczuje przede wszystkim południe kraju. Tam temperatura może być ujemna. Będzie sypać w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim. Do tego drogi może pokryć lód. Alerty pierwszego stopnia przed oblodzeniem będą przypuszczalnie obowiązywać na południu, ale i na północy i wschodzie Polski. Ostrzeżenia przed szklanką na nawierzchni dróg zostaną najprawdopodobniej wydane dla województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz dla północno-wschodniej części mazowieckiego. Ale najnowsze prognozy mówią , że obfite opady śniegu ominą Łódź i region, choć niewykluczone, że krajobraz na moment się zabieli, w nocy wystąpią przymrozki. - Przed laty bywało, że o tej porze było już zimowo, a temperatura przy gruncie spadała do minus czterech, minus sześciu stopni Celsjusza. Wszystko wskazuje na to, że teraz to tylko incydent zimowy - mówi Zdzisław Cyganiak, obserwator przyrody.

Zima nieprędko przyjdzie do Łodzi

Zima do Łodzi prędko nie zawita. Natomiast skończyła się ciepła jesień, a temperatura nie wzrośnie powyżej 10 st. C. W nocy mogą chwytać lekkie przymrozki. Należy spodziewać się opadów deszczu, mżawki, mgieł.

- Do 20 listopada termometry będą wskazywać 5, 6 stopni Celsjusza powyżej zera. W tym czasie może spaść śnieg, ale dodatnia temperatura sprawi, że nie poleży zbyt długo - dodaje Zdzisław Cyganiak.

Co więcej, zimy z grubą warstwą śniegu i lekkim mrozem nie należy spodziewać się do 20 grudnia, a i jest wątpliwym, czy święta Bożego Narodzenia będą białe. Po takie trzeba wybrać się w góry, w Tatrach na Kasprowym Wierchu leży już 41 centymetrów śniegu, w Karkonoszach na Śnieżce 28 centymetrów.