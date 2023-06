Pogoda w Łodzi. Nadchodzą gwałtowne burze z gradem i silnym wiatrem. IMGW wydał ostrzeżenie 2. stopnia 21.06.23

Burze nad Łodzią i regionem 21.06.23

W środę temperatura ma być nadal wysoka sięgająca 29 st. C. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne i bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Może też padać grad.

W takich warunkach pogodowych należy zachować szczególną ostrożność. Strażacy apelują o sprzątnięcie z balkonów, ogrodów i tarasów przedmiotów, które mógłby porwać wiatr. Najlepiej przeczekać burzę w budynku, nie wychodzić na zewnątrz.

Alert burzowy dotyczy całego dnia.