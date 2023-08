Pogoda w Łodzi. Jaka pogoda w ostatni weekend wakacji 2023? Będzie ciepło i pogodnie

Jaka pogoda w ostatni weekend wakacji?

1 września to pierwszy dzień meteorologicznej jesieni

Piątek 1 września to pierwszy dzień meteorologicznej jesieni. Ta astronomiczna zacznie się 23 września o godz. 3.03.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie opracował eksperymentalną prognozę pogody na nowa porę roku. I wynika z niej, że wrzesień i październik będą miesiącami ciepłymi, a deszcz nie popada obficiej niż zwykle.

W Łodzi we wrześniu temperatura powinna być wyższa od średniej miesięcznej temperatury powietrza, która wynosi od 12,9 st. C do 14,6 st. C. A miesięczna suma opadów atmosferycznych wynosi dla Łodzi od 35,2 do 55,7 litrów na metr kwadratowy.

Natomiast w październiku dla Łodzi średnia miesięczna temperatura to od 7,7 st. C do 9,8 st. C, w tym roku może być wyższa od tej normy. A suma opadów nie zapowiada się wyższa od normy, która wynosi od 25,1 do 50 litrów na metr kwadratowych. Według prognoz listopad niczym nie zaskoczy i to zarówno pod względem temperatury, jak i opadów.

W Łodzi średnia miesięczna to odpowiednio od 3,5 st. C do 5,4 st. C i od 26,8 do 47,1 litrów na metr kwadratowy.