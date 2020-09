Pogoda na zimę 2020. Jaka będzie jesień i zima? Kiedy pierwsze przymrozki i opady śniegu? PROGNOZY DŁUGOTERMINOWE

Wakacje minęły, a i lata pozostało niewiele . I wszystko wskazuje na to, że w jego końcu lata nie wrócą afrykańskie upały z sierpnia, temperatura nie przekroczy 25 st. C. Wieczory i poranki będą chłodne z temperaturą 10–14 st. C. A jak będzie w kolejnych miesiącach? Kiedy temperatura spadnie poniżej 0 st. C i kiedy pojawi się pierwszy śnieg? Sprawdźcie prognozę pogody na jesień i zimę...

Koniec lata - pogoda na wrzesień 2020 Pogoda powinna wreszcie uspokoić się. Gwałtowne burze, nawałnice, wichury, ulewy czy grad nie powinny wystąpić we wrześniu. Można spodziewać się słonecznych dni, chociaż niewykluczone, że jeszcze popada deszcz. – Nie należy liczyć na wysokie temperatury. To już nie pora na upały. Ale za to grzybobranie będzie w tym roku udane, szykuje się wysyp – mówi Zdzisław Cyganiak, obserwator przyrody. https://www.instagram.com/p/CE0jfBAlDwx A tegoroczne lato jest rzeczywiście przekropne w porównaniu z ubiegłymi latami, gdy przez wiele tygodni nie spadła nawet kropla deszczu. Dość obfity w opady okazał się lipiec. Lato nie należy też do szczególnie gorących. W lipcu trafiło się kilka a w sierpniu kilkanaście upalnych dni, w których termometry wskazywały ok. 30 st. C. Rekord ciepła nie został pobity. Pogoda na jesień 2020 - kiedy pierwsze przymrozki? Oznaki końca lata i początku jesieni widać w przyrodzie. Rozpoczęła się jesienna wędrówka ptaków. Na zimowiska odleciały dudki, czajki, wilgi, słowiki, kukułki, jaskółki brzegówki i oknówki, większość dymówek. Opustoszały bocianie gniazda. Można nawet zaobserwować klucze dzikich gęsi. W ogrodach kwitną astry, zimowity jesienne, w lasach – wrzosy. Na brzozach i robiniach akacjowych widać pierwsze żółte liście. Latem możemy cieszyć się do 22 września do godz. 15.30. Wtedy rozpocznie się astronomiczna jesień, a ona potrwa do 21 grudnia.

Pierwsze przymrozki wystąpią w listopadzie. Jaka będzie zima 2020 Pogoda na październik 2020

Październik będzie chłodny i deszczowy. Temperatura nie powinna przekraczać 13 st. C. Przez cały miesiąc będzie padać. Aura nie będzie sprzyjać dobremu samopoczuciu. Pogoda na listopad i grudzień 2020 W listopadzie mogą pojawić się pierwsze nocne przymrozki. Będzie też obficie padać na początku i na końcu miesiąca. Pod koniec miesiąca spodziewany jest śnieg z deszczem.

Grudzień zaczniemy śnieżnie i chłodno – temperatury spadną poniżej zera. Wszystko wskazuje na to, że w przeciwieństwie do ostatniej zimy, będzie okazja ulepić bałwana.