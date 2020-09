Pogoda na wrzesień 2020. Prognozy pogody są optymistyczne, ale dopiero od czwartku. A co dalej? Wrzesień nad morzem i w całej Polsce 2.09.20

Pogoda na pierwszy tydzień września

2 września w centrum Polski (także w Łodzi) nie będzie przyjemna. Za dnia w Łodzi słupki rtęci powinny pokazać 16°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść do 8°C.

Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Łodzi wynosić będzie 60%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 3 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Łodzi, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 23 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 11°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie zachodni.

Jaka pogoda we wrześniu -Polska

Zdaniem meteorologów w pierwszym kalendarzowym i astronomicznym miesiącu jesieni będziemy mogli cieszyć się piękną słoneczną aurą. Szczególnie w pierwszej połowie miesiąca. Co więcej nie powinno zbyt często padać. Nie ma też mowy o gwłatownych zjawiskach pogodowych jak burze, gradobicia itp. jak w sierpniu, zwłaszcza jego końcówce.