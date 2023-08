Pogoda na sierpień 2023. Jaka aura będzie w drugiej połowie wakacji w Łodzi i nie tylko?

Wakacje minęły półmetek, w lipcu pogoda dała w kość. Chociaż polski rekord ciepła nie został pobity, to upały były męczące. Ale także lało, wiało i grzmiało. Po skwarnym lipcu, sierpień przyniesie ulgę - wynika ze wstępnych prognoz pogody. Upały jak z tropików z temperaturą powyżej 30 st. C nie powinny wrócić. Drugi miesiąc wakacji zapowiada się ciepły, ale i deszczowy.

W sierpniu przekropne lato

- Wyż afrykański, który docierał do Polski, sprawiał, że dotychczas lato było gorące. Nie ma mowy, by to się powtórzyło. Teraz będą napływać niże z zachodniej Europy, sprowadzając deszcze, chociaż już nie ulewne jak w lipcu. Lato będzie więc przekropne, czyli polskie, typowe - mówi

Zdzisław Cyganiak, obserwator pogody.

Wygląda więc na to, że łodzianie, którzy wybrali się na urlop w lipcu, dokonali lepszego wyboru. W regionie łódzkim w sierpniu temperatura minimalna wyniesie 21 st. C, maksymalna 26 st. C. Skończyły się parne, gorące noce z temperaturą 18 - 20 st. C, teraz spadnie ona do 14 - 16 st. C. Jak mówi przysłowie "Od świętej Anki (26 lipca) zimne wieczory i ranki". Poranki będą więc rześkie, mgliste, z rosą.

Kapryśna aura nad morzem w sierpniu

Łodzianie, którzy zaplanowali wypoczynek nad morzem, muszą liczyć się z niepogodą, ochłodzeniem, opadami deszczu i burzami. Cieplej powinno być na południu i zachodzie Polski. Nie oznacza to, że nie trafią się bardzo gorące i słoneczne dni. Według wstępnych prognoz temperatura wzrośnie do 29 st. C od 6 do 16 sierpnia, upalnie ma być między 23 a 27 sierpnia.

Ale trudno spodziewać się tropikalnych upałów w sierpniu. Za trzydzieści dni rozpocznie się meteorologiczna jesień. Aura w końcu lipca przypominała już tę charakterystyczną dla końca lata. Wrażenie jest tym silniejsze, gdy spojrzeć na żółknące liście brzóz, olch, lip, jesionów, a także dywany suchych, opadłych liści. To jednak nie oznaka zmieniających się pór roku, ale długotrwałej suszy.

