Pogoda na majówkę 2021. Prognoza pogody na maj 2021. Majówka będzie sucha czy deszczowa? Majówka 2021 - pogoda 25.04.21

Taką zmienną aurę zafundują dwa niże - znad Włoch oraz Bałtyku i Skandynawii.

Pogoda na kwiecień 2021. Kiedy będzie ciepło? Kiedy skończy się zima?

Pogoda zacznie się zmieniać już we wtorek 13 kwietnia. W Łodzi zachmurzy się i ochłodzi, a temperatura obniży do 8 st. C. Zacznie padać deszcz, a możliwy jest też deszcz ze śniegiem. W środę 14 kwietnia nadal zimno – 7 st. C i również popada deszcz. Najmniej przyjemny zapowiada się czwartek 15 kwietnia, kiedy może nawet posypać śnieg, a termometr wskaże zaledwie 5 st. C.

Opady zaczną zanikać w piątek 16 kwietnia, temperatura nieco wzrośnie. W weekend 17 i 8 kwietnia rozpogodzi się i ociepli do 12-16 st. C.

Wegetacja rozpoczęła się na dobre, na drzewach i krzewach zaczynają rozwijać się liście, zakwitły kolejne rośliny, m.in. forsycje, wiśnie mają duże pąki kwiatowe.