Pogoda na majówkę 2021. Majówka będzie pogodna? Majówka 2021 - pogoda 27.04.21 Prognoza pogody na maj 2021. Kiedy będzie ciepło?

Ten tydzień 26 kwietnia - 2 maja i poniedziałek 3 maja zapowiadają się chłodne, ze zmiennym zachmurzeniem oraz z opadami atmosferycznymi. Najzimniej będzie na początku tygodnia, kiedy to obok deszczu przelotnie popada także deszcz ze śniegiem, śnieg i krupa śnieżna, jednak od środy będą to już wyłącznie opady deszczu - informuje IMiGW w Warszawie.

Wegetacja rozpoczęła się na dobre, na drzewach i krzewach rozwijają się liście, kwitną, m.in. forsycje, wiśnie, śliwy mirabelki, magnolie, w ogródkach i na działkach hiacynty, szafirki, tulipany i pierwiosnki, na miejskich trawnikach mniszek lekarski, poza miastem kaczeńce na bagnach, na polach, łąkach i nieużytkach stokrotki, wonne fiołki.

Pogoda na majówkę 2021. Będzie ciepło?

Wstępnie wszystko wskazuje na to, że w weekend majowy pogoda nieco poprawi się, z wyjątkiem miejsc na południu zanikną opady. Niebo będzie zachmurzone, ale od czasu do czasu słońce będzie się przebijać. Termometry powinny wskazywać od 7 do 14 st. C. Niestety, maj ma być chłodny i deszczowy. A ociepli się dopiero w pierwszej dekadzie czerwca.