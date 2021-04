Pogoda na majówkę 2021. Jaka pogoda w długi majowy weekend? Czy pierwszy grill będzie udany?

Długi majowy weekend majowy zapowiada się, niestety, pochmurny. Przejaśnienia możliwe będą głównie na północy Polski. Do tego miejscami, głównie na południu kraju, będzie też deszczowo. Temperatura powietrza wyniesie od 7°C do 14°C, choć w sobotę na krańcach południowo-wschodnich kraju może być nieco cieplej. Będzie wiał wiatr północny.

Pogoda na majówkę 2021. Jaka pogoda w długi majowy weekend? Warunki atmosferyczne do rozpaleniu pierwszego grilla w Łodzi nie będą idealne, ale spacery w parkach, miejskich lasach można planować. W sobotę 1 maja temperatura wyniesie maksymalnie 14 st. C, a niebo niestety będzie zachmurzone. W niedzielę 2 maja, będzie chłodniej, do 12 st. C i nadal pochmurno. W poniedziałek 3 maja ma być jeszcze chłodniej do 14 st. C i raczej się nie rozpogodzi. Noce będą zimne, ale bez przymrozków, temperatura wyniesie 2-6 st. C.

Łodzianie, którzy zamierzają spędzić nad morzem pierwsze dni maja, też muszą przygotować się na chłodną aurę. Z plażowaniem trzeba się wstrzymać , ale na przechadzki na nadbałtyckie plaże będzie można się wybrać. W Trójmieście sobota 1 maja zapowiada się pochmurna z temperaturą 9 st. C. W niedzielę 2 maja słońce chwilami wyjdzie zza chmur, ale nieznacznie ociepli się – do 11 st. C. Poniedziałek ma okazać się najładniejszy, będzie więcej słońca i 11 st. C.

Majówka 2021 - prognoza pogody Ale prognozy pogody w górach nie są tak optymistyczne. W Tatrach panuje zima, na stokach leży śnieg, a szlaki są śliskie. W Zakopanem w sobotę zachmurzenie będzie duże, temperatura nie za wysoka, do 15 st. C, może przelotnie padać deszcz. W niedzielę aura pogorszy się, deszcz zamieni się w deszcz ze śniegiem, będzie zimniej, do 9 st. C. W poniedziałek niebo pozostanie zachmurzone, deszcz popada przelotnie, a temperatura spadnie o jeden st. C. Tegoroczna wiosna jest chłodna i mokra. I wszystko wskazuje na to, że taka jeszcze pozostanie. A temperatura wynosząca powyżej 20 st. C będzie w pierwszej dekadzie czerwca, czyli praktycznie już w końcu wiosny - mówi Zdzisław Cyganiak, obserwator przyrody.

