Podziękowania za życzenia na urodziny. Co napisać na fejsie? CYTATY Jak podziękować znajomym za życzenia GIFY,OBRAZKI

Podziękowania za życzenia urodzinowe na fejsie

Hmmmmmm? Jest tam kto? Bo chciałam Wam za coś podziękować. A za co? A za to! Za Wasze życzenia, za proste słowa przepełnione ciepłem i życzliwością, za radość i miłość, za pamięć w dniu tak bardzo ważnym dla mnie! Jesteście cudowni! Kto nie słyszał – powtórzę – dziękuje za życzenia urodzinowe tu i teraz!

Podziękowania za życzenia urodzinowe. Co napisać na fejsie

Podziękowania za życzenia urodzinowe CYTATY

Dziękuje za Twoje życzenia pełne szczerych słów i pasji! Dziękuje za słowa, które płyną z głębi Twojego serca! Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłaś, za to, że jesteś w te dobre i te złe dni. I choć wiele nas czasami dzieliło, dziękuje Ci za to, że jesteś, bo Twoja obecność daje mi siłę do życia i działania!