Podwójne morderstwo w loftach w Łodzi. 35-latek był wpływem "kryształu" - poniesie odpowiedzialność karną. Jest akt oskarżenia

Do tragedii doszło pomiedzy godz. 3 i godz. 4, kiedy to nastąpił gwałtowny wybuch agresji ze strony oskarżonego, która jak wszystko wskazuje była konsekwencją wizji i omamów, których doświadczył. Chwycił znajdujący się na wyposażeniu mieszkania nóż kuchenny i zadał nim kilkanaście ciosów swojemu koledze i kilkadziesiąt 30 – latce. Ofiary próbowały się bronić. Skala agresji, jak i podejmowane działania obronne znalazły odzwierciedlenie w wynikach przeprowadzonych sądowo – lekarskich sekcjach zwłok. Następnie, oskarżony uciekał z mieszkania po schodach, biegł przez boisko i ruiny pofabryczne. Dobiegł do kościoła ewangelickiego na ulicy Piotrkowskiej. Chciał porozmawiać z księdzem. Zaczął się dobijać do środka, pukać i dzwonić do drzwi. Niebawem pojawił się ochroniarz, a następnie policja. 35 – latek został zatrzymany i przewieziony do szpitala, po czym okazało się że to najprawdopodobniej on ma związek z tragedią, która rozegrała się w loftach.