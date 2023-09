Podprowadzające na torze Orła, czyli piękna i urokliwa część łódzkiego żużla Zobaczcie zmysłowe ZDJĘCIA Jan Hofman

Żużel to nie tylko rywalizacja zawodników na torze. Nie ma czarnego sportu bez podprowadzających. Nie inaczej jest podczas zawodów na łódzkim torze przy ul. 6 Sierpnia. Piękne dziewczyny wskazują zawodnikom pola startowe, nierzadko prezentując przy tym układy taneczne. Kibice nie wyobrażają sobie meczów żużlowych bez ich udziału. Zapraszamy do oglądania naszej bogatej galerii zdjęć pełnych uroku pań, podprowadzających żużlowców na torze łódzkiego Orła. Przejdź do GALERII. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.