Pod Łodzią powstaje park wodny! Jakie atrakcje szykują się dla gości? ZDJĘCIA 25.04.21

Wakeboard i podświetlony las

Bo atrakcji w Lisowicach ma być mnóstwo. Poza wymienionym wakeboardem, czyli ciągniętą przez wyciąg deską, na której będzie można przepłynąć przez zalew, wypoczywający dostaną do dyspozycji strzeżone kąpielisko ze zjeżdżalnią, park linowy z tyrolką, plac zabaw z zewnętrzną siłonią, taras widokowy, wypożyczalnię kajaków i rowerów wodnych oraz boiska do siatkówki plażowej.

W Lisowicach nie zabraknie też miejsca dla wielbicieli wypoczynku pod namiotem bądź w kamperze – powstanie pole kempingowe z dostępem do elektryczności i sanitariatów. To jednak zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej i jest przewidywane raczej na rok 2022. Nad zalewem ma być też bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu. Bezpieczeństwa wypoczywających będzie strzegło 20 kamer monitoringu, a obraz z kilku z nich na bieżąco będzie transmitowany w internecie.

Dodatkowym walorem ma być podświetlenie lasu wokół zalewu. Aktualnie trwają testy. W pełnej krasie podświetlone różnokolorowymi reflektorami drzewa będzie można podziwiać latem.