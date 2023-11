Po Wszystkich Świętych ruszają kolejne remonty dróg w mieście. Drogowcy pójdą całą szerokością jezdni

Na Lodowej zaczną się zamknięcia

Wymieniony zostanie na całej szerokości jezdni asfalt na wspomnianym odcinku. W kolejnym tygodniu natomiast zwiększy się zakres prac na Lodowej, gdzie wykonawca przystąpi do wymiany nawierzchni i wprowadzi jeden kierunek ruchu od ul. Dąbrowskiego w stronę ul. Ossendowskiego. Obecnie realizował prace przy przystankach i krawężnikach. Rozpoczną się również prace na ul. Złotno. Nowa nawierzchnia wykonana zostanie od Legnickiej do pos. nr 135 i pomiędzy ul. Kirasjerów a granicą miasta.

Szybko = Taniej

Obecnie realizowane są wymiany nawierzchni na ulicach Demokratycznej, Lodowej, Zakładowej oraz Przybyszewskiego. Na tej ostatniej już po Wszystkich Świętych wykonawca przystąpi do układania ostatnich warstw asfaltu, a tym samym rozpocznie się ostatni etap remontu, co przy sprzyjającej pogodzie pozwoli jeszcze w listopadzie zakończyć prace. Szybkie remonty to mniejsze koszty i krócej trwające utrudnienia dla mieszkańców. Wśród 13 ulic, które dzięki wygospodarowanym przez miasto dodatkowym 45 mln zł zostaną jeszcze tej jesieni wyremontowane, spora część zakończy się jeszcze w tym roku. Zaplanowane prace polegają najczęściej na wymianie jednej lub dwóch warstw nawierzchni. Natomiast tam, gdzie prace obejmują również wymianę podbudowy przystanków czy ułożenie nowych chodników, roboty będą prowadzone do wiosny z zimową przerwą.