Po rośliny ozdobne ustawiały się kolejki. Łodzianie nadal chcą mieć zielono w swoich domach

W EC1 przy ul. Targowej 1/3 w sobotę i niedzielę odbywa się Festiwal Roślin. Można tu kupić rośliny ozdobne, egzotyczne, przyjazne dla zwierząt oraz takie, którymi leczyły się nasze prababcie. Oferowane są rośliny do wnętrz mieszkalnych, na tarasy i do oranżerii, a także wszystko to, co może przydać się domowym ogrodnikom i ogrodniczkom - doniczki i osłonki, podstawki, kwietniki ogrodowe i pokojowe, skrzynki i pojemniki na kwiaty.