Po raz ósmy będą pieniądze na projekty, które poprawią jakość życia mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego

Każda jednostka samorządu terytorialnego mogła składać po trzy wnioski: na dofinansowanie inwestycji do 2 milionów zł, do 8 milionów złotych i do 30 milionów złotych. W ramach tej edycji do samej Łodzi trafi 40 milionów złotych. Inwestycje zależą od lokalnych potrzeb od termomodernizacji budynków, po remonty dróg.

Polska ma się rozwijać harmonijnie, to ma być rozwój zrównoważony. Ma nie być Polski A i B. Polska ma być silna, bogata, piękna i bezpieczna - powiedział Karol Młynarczyk, wojewoda łódzki.

Środki trafią do 17 powiatów naszego województwa, a obok Łodzi otrzymają je dwa miasta Skierniewice (39 milionów 970 tysięcy zł) i Piotrków Trybunalski (38 milionów zł).