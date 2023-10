Po 30 latach Zgierz ma nowe lodowisko. Pomógł poseł Matuszewski

MOSiR w Zgierzu staje się wizytówką miasta, powiatu, ale także naszego województwa.

Powstała nowa hala sportowa, a stara została przekształcona z docelowym przeznaczeniem na całoroczne lodowisko, z którego korzystać będą mieszkańcy (ślizgawka), a także nowo powstała drużyna hokejowa Fabrykanci Łódzkie. W okolicach hal rozbudowano także boiska piłkarskie, w tym boisko pod halą pneumatyczną (całoroczne kryte balonem).

Dzięki dobrej współpracy między władzami miasta, a władzą centralną, MOSiR Zgierz został doceniony w plebiscycie Sport Biznes Polska na najlepszy ośrodek Sportu 2021. Inwestycja ta była możliwa wyłącznie dzięki dofinansowaniu rządu Prawa i Sprawiedliwości, do tej pory w kwocie około 50 mln. zł

- Wiadomo, że sukces ma wielu ojców, ale ten sukces ma jednego ojca, największego - mówi Janusz Michaluk, prezes drużyny hokejowej Fabrykantów Łódzkie. - Głównym pomysłodawcą przywrócenia sportu zawodowego w hokeju na lodzie w województwie łódzkim, w Zgierzu, w aglomeracji łódzkiej, jest poseł Marek Matuszewski, który zaprosił mnie do współpracy. Bez niego to przedsięwzięcie byłoby niemożliwe. Jesteśmy na początku drogi, ale chcę to podkreślić, bo to jest przede wszystkim zasługa posła. Ja się czuję osobiście bardzo zobowiązany, żeby nie zawieść pana posła, pana prezydenta, którego pomoc jest tutaj też nieoceniona, ale i też zawodników - wyjaśnia Janusz Michaluk.