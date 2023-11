Plac Dąbrowskiego utonie w zieleni, będzie też dwuczęściowy zbiornik wodny Jacek Zemła

Jest już projekt nowego wizerunku placu Dąbrowskiego. Miejsce to ma wrócić do swojej pierwotnej funkcji, czyli terenu przeznaczonego do wypoczynku i wytchnienia wśród zieleni. Oby to się udało, bo obecny wygląd placu Dąbrowskiego w postaci betonozy i wyjątkowo szpetnej fontanny na jej środku może być przykładem rewitalizacyjnego niewypału.