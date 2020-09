Pisarka wyluzowana na Krecie! Blanka Lipińska... nagusieńka z kieliszkiem w dłoni ZDJĘCIA 8.09.2020

Razem z ukochanym wyruszyła na południe Europy – na grecką Kretę. Tam też świętowała niedawno skończenie 35 lat. Tak odważnej fotografii jednak jeszcze nie pokazywała. Pisarka opublikowała zdjęcie, do którego zapozowała nago – wygrzewając się na słońcu, z kieliszkiem w ręku - podaje rfmfm.pl. Pod śmiałym kadrem postanowiła uchylić nieco rąbka tajemnicy na temat luksusowego resortu, w którym odpoczywała ze swoim chłopakiem.

Piękny, dopieszczony hotel wart swojej ceny. Miejsce absolutnie magiczne. Z cudownymi widokami, świetną obsługą, doskonałym jedzeniem i bez dzieci. Próżno tu szukać głośnych rozrywek, są za to kameralne koncerty, joga i pięć restauracji a’la carte. Spędziliśmy tu nasze pierwsze, wspólne wakacje i to był idealny wybór – stwierdziła zachwycona.

Powrót do pracy

Dodała także, że z pewnością w niedalekiej przyszłości powróci w to miejsce, tymczasem wraca do pracy. Przy okazji ujawniła też, że dzięki świetnej, greckiej kuchni wraca do Polski z kilkoma dodatkowymi kilogramami. Na najnowszym zdjęciu trudno jednak się ich dopatrzeć.

