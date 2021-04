Piotr Szor: Kilku widzewiaków walczyło, reszta się przyglądała

Piłkarze Widzewa w trzech ostatnich spotkaniach pierwszej ligi wypadli beznadziejnie, zdobywając w nich ledwie punkt. To sprawiło, że drużyna spadła na ósme miejsce w tabeli i szansa gry w barażu o ekstraklasę oddala się.

Kibiców szczególnie zabolała porażka w Nowym Sączu (1:3), gdzie łodzianie dali sobie strzelić gola, grając w przewadze dwóch zawodników (jedenastu na dziewięciu!). Fani do dziś nie mogą zrozumieć, jak dobrze opłacani zawodnicy mogli dopuścić do takiej sytuacji.

Do ostatnich boiskowych „popisów” łódzkich piłkarzy odniósł się Piotr Szor. Pełniący obowiązki prezesa Widzewa w rozmowie z widzewskim radiem powiedział:

- W naszej drużynie w spotkaniu z Sandecją było tylko kilku piłkarzy, którzy walczyli od pierwszej do ostatniej minuty. Nie chcę wymieniać nazwisk, każdy to sobie indywidualnie oceni. To jest jednak za mała liczba. Daliśmy się zdominować, może i arbiter pozwolił na brutalną grę, ale my powinniśmy odpowiedzieć tym samym, a zrobiło to dwóch, trzech zawodników. Reszta się przyglądała.