Piotr Stokowiec: Widzę postęp ŁKS i myślę, że zobaczymy go w piątkowym meczu z Zagłębiem

My na pewno do tych zespołów nie należymy. Myślę, że my musimy szukać swojego sposobu w dobrej organizacji, w zaangażowaniu, w dyscyplinie taktycznej, też w takiej dobrej postawie fizycznej, naturalnej agresywności i w tej dobrej organizacji upatruję, że to muszą być nasze mocne strony, o tym nie możemy zapominać i cały czas nad tym trenujemy. To, że indywidualności mamy i tej jakości też nam nie brakuje, ten ostatni mecz myślę, że też to pokazał.