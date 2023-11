Piotr Stokowiec, trener piłkarzy ŁKS: Wierzę w ten zespół

Piotr Stokowiec, trener piłkarzy ŁKS: - Nie ma dla nas nieistotnych rzeczy. I nie ma nieistotnych meczów. Przed nami mecz z Rakowem. Dobry rywal, żeby dowiedzieć się o czegoś więcej o sobie i pokazać, że jesteśmy coś warci. Nie możemy stracić ani jednego meczu i ani jednego treningu, dlatego chcemy spróbować awansować do kolejnej rundy. Musimy odpowiednio zarządzić meczem i rozegrać go tak, jak chcemy.

- Pamiętamy o sytuacji w tabeli, ale od samego patrzenia w tabelę punktów nam nie przybędzie. Ja skupiam się na racjonalnej pracy – diagnozuję problem, zbieram informacje i staram się odpowiednio reagować. Jeśli będziemy dobrze pracować, jeśli będziemy jednością, jeśli zmienimy mental zawodników, to nie nazwa rywala będzie miała kluczowe znaczenie, a to, jak funkcjonujemy na boisku. Byłem na meczu w Warszawie, gdzie Stal pokonała Legię, udowadniając, że wszystko jest możliwe. Nasze zadanie jest trudne, ale nie niewykonalne. Wierzę w ten zespół, w zawodników, których mam do dyspozycji i jestem przekonany, że nasza sytuacja ulegnie poprawie. Wiem, co robię i wierzę, że przyniesie to efekt.