Piotr Stokowiec. trener piłkarzy ŁKS: Nie poddajemy się, walczymy!

Piotr Stokowiec (trener ŁKS): - Pierwsza połowa jest dowodem na to, jaki ciężar mają te mecze dla zawodników mało doświadczonych w ekstraklasie. Mieliśmy spętane nogi, nie potrafiliśmy wymienić kilku podań.

Na duży plus to, że w meczu, który wydawał się nie od odratowania, wróciliśmy do gry, zdobyliśmy trzy gole. Oczywiście wiem, że graliśmy z przewagą zawodnika, ale jak przegoniliśmy strach to ten mecz inaczej wyglądał. Pocieszeniem jest to, że były emocje i ŁKS jeszcze żyje i będzie się miał coraz lepiej.