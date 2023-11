Piotr Stokowiec, trener piłkarzy ŁKS: Kierunek jest dobry WIDEO

Ja widzę szczerość w tej drużynie, ci zawodnicy na prawdę dają tyle ile mogą i myślę, że kibice ŁKS przestają się za nas wstydzić, a kolejnym celem jest to, żeby byli z nas dumni. Absolutnie nie zasłaniam się tu procesem treningowym. Oczywiście, że to się toczy i się poznajemy. Myślę, że ogrom pracy, którą tutaj wykonujemy i to zaangażowanie zawodników, ja wierzę w to, że to przyniesie efekty.