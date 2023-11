Piotr Stokowiec, trener piłkarzy ŁKS: - Chciałbym podziękować naszym kibicom ZDJĘCIA

- Szkoda, że nie udało nam się do końca sprawić tej niespodzianki i że rzuty karne nie rozstrzygnęły tego spotkania- powiedział Piotr Stokowiec. - Chciałbym podziękować naszym kibicom, którzy wiedzą w jak trudnym momencie jest drużyna i nie odwrócili się od nas, rozumieli to, fajnie nas dopingowali i to na pewno zawodnicy czują. To jest bardzo trudny moment mentalnie, po tym meczu z Górnikiem wrócić do gry i zaprezentować się przynajmniej przyzwoicie.