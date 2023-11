Piotr Stokowiec, trener ŁKS: Trudno w piłce szukać sprawiedliwości WIDEO skrót meczu

Nie godzę się na takie porażki. To nie był huraganowy atak, ale taki przypadkowy gol. Jeden się spóźnił, drugi poślizgnął i tracimy bramkę. Czegoś takiego nie może być. Może to zabrzmieć dziwnie, nie chcę nic ujmować Śląskowi, ale byłbym zły nawet po remisie. My mamy wygrywać mecze. Remis na pewno by nas podniósł mentalnie, ale my musimy wygrywać. Na szczęście to nie koniec świata, jutro jest kolejny dzień i dalej będziemy walczyć. Jeżeli ktoś straci wiarę, będziemy go skreślać”.