Piotr Stokowiec, trener ŁKS: Bez charakteru trudno jest wygrać cokolwiek WIDEO

Jest to bardzo ważny czynnik, do tego trzeba dopiero dołożyć umiejętności, ale najpierw trzeba mentalnie odpowiednio podejść do tego meczu, dźwignąć ten ciężar, przeciwstawić się, pokazać swoją moc taką fizyczną i dopiero później umiejętności, taktyka i granie meczu.

Górnik Zabrze to bardzo dobrze zorganizowana drużyna. Pokazała to szczególnie w defensywie,zaprezentowała to w meczu z Rakowem i wyprowadzała bardzo groźne kontry. Często ich autorem jest Yokota i to jest taki zawodnik, który jest w gazie i trzeba zwrócić na to uwagę. Odpowiednio trzeba się zachowywać przy stałych fragmentach gry, bo też Górnik potrafi kombinacyjnie pograć. Myślę, że to są takie czynniki główne, które dzisiaj zwróciliśmy na odprawie o Górniku mocne strony, które posiadają.