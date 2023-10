Piotr Stokowiec, nowy trener ŁKS: Bez charakteru nie da się wygrywać WIDEO

Piotr Stokowiec (trener ŁKS): - Dyscyplina i organizacja to podstawa pracy w piłkarskiej drużynie. Najtrudniejsze zwykle jest wyegzekwowanie tych zasad od zawodników. Ja jestem kapitanem tego statku i za to odpowiadam.

Charakter. To jest potrzebne każdemu zawodnikowi. Piłka nożna to nie tylko ciężka praca. Cała sztuka to pokazać charakter i wyegzekwować to od zawodników na boisku. Bez tego nie da się wygrywać.

ŁKS to wielki klub ze 115-letnią historią. To, że tu pracuję to dla mnie nobilitacja, ale i wielka odpowiedzialność. Moje pierwsze wrażenia są bardzo dobre. To klub, który się odbudował i od kilku lat funkcjonuje na zdrowych zasadach; widać, że jego sytuacja jest uporządkowana.

Naszym priorytetem jest osiągnięcie celu krótkoterminowego, czyli wywalczenie utrzymania. Uznaliśmy więc, że uczciwym rozwiązaniem będzie podpisanie kontraktu na rok i przystąpienie do ewentualnych rozmów o przyszłości dopiero po zakończeniu sezonu. Pan Salski okazał się być konkretnym człowiekiem i szybko osiągnęliśmy porozumienie.