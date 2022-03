Piosenkarka Daria Zawiałow spróbowała swych sił w dubbingu. PRYWATNE ZDJĘCIA

Usłyszymy ją także w śpiewanych w filmie piosenkach. Oficjalna premiera "Belle" już 1 kwietnia. Dystrybutorem tytułu jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.

ZOBACZ ZDJĘCIA DARII ZAWIAŁOW - KLIKNIJ W GALERIĘ

— Zawsze chciałam spróbować swoich sił w dubbingu, więc ogromnie ucieszyłam się na propozycję zagrania w "Belle". Fakt, iż jest to główna rola, dodatkowo mnie zachwycił, ale też zestresował! Miałam podwójne zadanie, gdyż musiałam wcielić się w dwie główne postaci – Suzu i Belle. Ostatecznie praca w studio sprawiła mi niesamowitą radość. Bardzo pomogli mi realizator Jacek Kasperek i reżyser Sebastian Drożak — mówi Daria Zawiałow. - To niewiarygodne, że akurat po premierze mojej płyty "Wojny i noce", która była koncept albumem wizualnie żyjącym w świecie anime, dostałam możliwość dubbingowania właśnie w tym gatunku filmu. To dla mnie idealna klamra zamykająca mój album. Marzenie!