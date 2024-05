Piłkarzowi Widzewa, Noahowi Diliberto, pomogła dziewczyna. Wiemy, w czym!

Radomiak zajmuje obecnie 13. miejsce w tabeli z dorobkiem 38 punktów. Do utrzymanie potrzeba niewiele, bo tylko jednego punktu. To jednak nie musi być wymóg, gdyż do utrzymania wystarczy, że Korona Kielce nie wygra z Lechem w Poznaniu. Konieczne będą także zdobycze punktowe Puszczy Niepołomice i Warty Poznań.

z Kolei Widzew zajmuje 10. miejsce z dorobkiem 43 punktów. Poprzedni mecz tych drużyn w Łodzi radomianie wygrali 3:0.

Noah Diliberto, piłkarz Widzewa: - Liczymy na to, że wygramy jutro z Radomiakiem i dobrze zakończymy sezon. Chcemy w ten sposób podziękować naszym kibicom, którzy przez cały rok byli z nami praktycznie w każdym miejscu w Polsce.

- Cieszę się, że mogę być w Widzewie. Jestem zadowolony, bo z każdym meczem robię progres. Zarówno pod względem fizycznym, jak i taktycznym. Cały czas nad sobą pracuję i chcę grać jak najwięcej. - Moja dziewczyna jest ze mną w Łodzi, więc aklimatyzacja nie była problemem.