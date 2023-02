Piłkarze Widzewa po zremisowanym 2:2 spotkaniu z Legią w Warszawie

Serafin Szota (obrońca Widzewa): - My możemy żałować tego wyniku na koniec, i Legia też może żałować. To spotkanie to była jedna wielka sinusoida. Na początku to my przeważaliśmy, a potem Legia przejęła inicjatywę i zepchnęła nas do niskiej obrony. W drugiej połowie rywale wyszli trochę za głęboko, a my stwarzaliśmy sobie sytuacje i mieliśmy posiadanie piłki, ale Legia też miała swoje okazje. To był naprawdę otwarty mecz i zarazem udany ligowy klasyk. W naszej grze było kilka dobrych, składnych akcji gdy wychodziliśmy spod pressingu, a Legia w pierwszej połowie pokazała, że potrafi grać w piłkę. Pokazaliśmy umiejętności, pokazaliśmy też dobrą grę. Wiadomo, były przestoje, bo walki na boisku nie brakowało. Cieszy to, że przyjechaliśmy tutaj jako beniaminek i nie baliśmy się drużyny, która w Ekstraklasie gra już od dłuższego czasu. I pokazaliśmy się z dobrej strony. Przypadek Krisa Hansena pokazuje jaką jesteśmy drużyną i kolektywem. Nie ma rezerwowych, a są po prostu zmiennicy. Też mogę ze swojego punktu widzenia powiedzieć, że na początku byłem zmiennikiem, czekałem na swoją szansę i pomogłem drużynie.