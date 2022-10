Piłkarze ŁKS zmniejszyli dystans do lidera. Co zrobiła Puszcza?

Ten wynik oznacza, że ŁKS po tej serii mistrzowskiej zmniejszył straty do Puszczy (przynajmniej do jutra jest liderem I ligi) do dwóch punktów i przeskoczył w tabeli GKS, który przed rozpoczęciem tej kolejki by na trzecim miejscu w tabeli.

Puszcza Niepołomice - GKS Katowice 1:1

Piotr Mroziński 79 - Jakub Arak 45, karny

Jutro grają Ruch Chorzów - Arka Gdynia (godz. 12.40)

Czołówka tabeli

1. Puszcza Niepołomice 14 27 22-16

2. Ruch Chorzów 13 26 18-10

3. ŁKS Łódź 14 25 19-14

4. GKS Katowice 14 23 17-12

5. Arka Gdynia 13 21 21-15

6. Podbeskidzie Bielsko-Biała 13 20 15-16

7. Zagłębie Sosnowiec 13 19 14-13

8. GKS Tychy 13 18 24-19