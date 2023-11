Piłkarz Zagłębia Lubin: - Zawodnicy ŁKS nie mają nic do stracenia

Kibice klubu z Dolnego Śląska podkreślają, że choć Zagłębie zajmuje siódme miejsce w ligowej tabeli, to jednak pPrzeważnie punkty zdobywało w meczach na własnym stadionie. Na wyjeździe drużyna spisuje się jednak poniżej oczekiwań. Sześć zdobytych oczek w siedmiu pojedynkach na boiskach przeciwników nie jest wynikiem imponującym. Podopieczni trenera Waldemara Fornalika zgromadzili do tej pory 21 punktów.

Mateusz Grzybek, piłkarz Zagłębia, w wywiadzie dla klubowej strony mówi przed tym meczem: - Na pewno pracowaliśmy nad naszymi mankamentami i uważam, że ten czas bardzo nam pomógł, bo w ostatnim czasie nasze wyniki nie są zadowalające. Mam nadzieję i głęboko w to wierzę, że oznaki poprawy naszej gry będą widoczne już podczas najbliższego spotkania z ŁKS.

Łodzianie nie mają nic do stracenia, są na ostatnim miejscu i wiadomo, że przed własną publicznością będą walczyć o komplet punktów. Wiemy, że mecz będzie bardzo trudny, ale zrobimy wszystko, by komplet punktów pojechał do Lubina.