„Piłkarskie Orły”. W naszym rankingu jest coraz ciekawiej. Andrejs Ciganiks też chce „namieszać”

Jeżeli chodzi o sytuację w województwie łódzkim, to na razie na czele jest zawodnik występującego w trzeciej lidze Pelikana Łowicz Szymon Sołtysiński. To dobitnie wskazuje na to, że również piłkarze i piłkarki z niższych klas rozgrywkowych mogą mierzyć w zajęcie czołowych lokat w rankingu.

Drugie miejsce zajmuje zaś Łotysz Andrejs Ciganiks z Widzewa. Ten ambitny i wczechstronny reprezentant swojego kraju deklaruje, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i zamierza udowodnić, że nawet nie będąc napastnikiem można zaskakiwać golkiperów rywali