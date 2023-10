,,Piłkarskie Orły". Najlepsi we wrześniu. Bartoszowi Snopczyńskiemu należa się wielkie brawa

Jeżeli chodzi o zmagania w całej Polsce, to tym razem najlepszy okazał się napastnik Legii Warszawa Ernest Muci, który zdobył 11 punktów.

Zwraca uwagę, iż wysoką dziewiątą lokatę zajął zawodnik trzecioligowej Lechii Tomaszów Mazowiecki Bartosz Snoczyński. Może się on pochwalić dorobkiem siedmiu punktów. I to właśnie Snopczyński nie miał sobie równych we wrześniu w województwie łódzkim. Warto przy tym podkreślić, że jeżeli chodzi o piłkarzy z ekstraklasy z klubów naszego województwa, to najwyżej uplasował się Bartłomiej Pawłowski z Widzewa, który musiał się zadowolić piątą lokatą. To jasno dowodzi, że nie jest łatwo o końcowy triumf, nawet, jeśli na co dzień występuje się w krajowej elicie

Projekt Polska Press Grupy „Piłkarskie Orły” to ogromne przedsięwzięcie analityczne oraz technologiczne, a także wyjątkowa szansa na promocję piłkarzy oraz piłkarek zarówno z klubów niższych lig, jak i z ekstraklasy czy ekstraligi. Fakt objęcia rankingiem także lig żeńskich sprawia, że ranking jest doskonałą formą promocji kobiecej piłki nożnej, która z roku na rok zyskuje nowych fanów i ciągle się rozwija.