„Piłkarskie Orły”. Każdy ma chrapkę na końcowy triumf w naszym rankingu

Tym razem występujący w krajowej elicie Widzew uległ na stadionie przy al. Piłsudskiego Stali Mielec 0:2. Żaden z zawodników czterokrotnych mistrzów Polski nie powiększył więc swojego dorobku. Trzymamy kciuki, aby stało się to już w kolejnym spotkaniu ekstraklasy.

Jedną z dwóch bramek dla rezerw ŁKS, grających aktualnie w trzeciej lidze, strzelił Łukasz Dynel. Trafienie tego 27-latka pomogło łodzianom w cennym zwycięstwie na własnym stadionie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 2:0. Sytuacja w ligowej tabeli wygląda obecnie tak, że druga drużyna klubu z al. Unii plasuje się na wysokim czwartym miejscu. Mało tego, do zajmującej pierwszą lokatę Legionovii Legionowo traci zaledwie dwa punkty. A nie wolno zapominać o tym, że ełkaesiacy mają lepszy bilans bezpośrednich spotkań od zespołu z Mazowsza, co ma wielkie znaczenie w sytuacji równego bilansu punktowego. ŁKS II zwyciężył w Łodzi 3:2 i zremisował w Legionowie 2:2. Po cichu sympatycy „Rycerzy Wiosny” marzą o tym, by klubowym rezerwom udało się awansować do drugiej ligi. W niej występują już chociażby Lech II Poznań, Zagłębie II Lubin i Śląsk II Wrocław. Dynel to istotne ogniwo rezerw łodzian. Od jego dyspozycji naprawdę całkiem sporo zależy