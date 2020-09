Piłkarska Pierwsza liga. Widzewskie transfery nie wypaliły

To prawda, ale kolejny raz wygląda na to, że w Widzewie nie stawiano na jakość, a jedynie na ilość.

Widać ktoś w Widzewie uznał, że to zbyt mało i dlatego do podstawowej jedenastki dołożył obrońcę z Chorwacji. Petar Mikulić zagrał na żenującym poziomie i dlatego natychmiast trzeba zażądać zwrotu pieniędzy od człowieka, który wepchnął go do Widzewa.

Jednym słowem, przynajmniej po tym meczu, można powiedzieć, że widzewskie transfery nie wypaliły.

Może warto udać się do Radomia, by porozmawiać z tamtejszym trenerem i działaczami. A jest o czym, choćby o filozofii prowadzenia drużyny, strategii transferowej, a przede wszystkim o wprowadzaniu do gry rezerwowych.

Fatalna zmiany

Przecież każdą z czterech zmian przeprowadzonych przez trenera Enkeleida Dobiego, dobrze charakteryzuje stare porzekadło - trafić jak kulą w płot.

Jakby tego było mało, to należy dodać, że bramki Widzewowi strzelili m.in.: Karol Angielski, Karol Podliński Miłosz Kozak, a więc piłkarze którzy trafili do Radomiaka latem. Pytań można stawić znacznie więcej, może uda się usłyszeć sensowne odpowiedzi!