Piłkarska drużyna ŁKS nie może utonąć w Warcie

Terminarz piłkarskiej ekstraklasy tak się ułożył dla ełkaesiaków, że będzie to ich czwarty mecz w tym sezonie rozgrywany w piątek i drugi tego dnia przed własną publicznością.

Piątkowe granie na wyjazdach wyraźnie nie leżało łódzkiej drużynie, bowiem zdecydowanie przegrała z Legią w Warszawie 0:3 i 0:2 z Gliwicach z Ruchem Chorzów.

Znacznie lepiej podopiecznym trenera Kazimierza Moskala poszło przed własną publicznością. Łodzianie pokonali Koronę Kielce 2:1. Warto zatem jutro przedłużyć tę serię, szczególnie, że na stadion przy al. Unii przyjeżdża drużyna, która w tym sezonie nie zachwyca swoją grą. Warta Poznań wygrała tylko raz w tych rozgrywkach i ma na koncie sześć punktów, w więc tyle samo co łódzki beniaminek ekstraklasy. Jest zatem szansa, by przy dobrej grze odskoczyć od strefy zagrożonej spadkiem. To bardzo ważne.