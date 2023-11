Piłkarska drużyna ŁKS. Czy Balongo ma zastąpić Tejana?

Szansę gry otrzymał Nelson Balongo, który dawno już nie widziano w okolicach pierwszej drużyny ŁKS. Zdaniem wielu kibiców, którzy obejrzeli ten mecz, byli zdania, że niczym się w tym pojedynku nie wyróżnił, a jednak od dziś został włączony do ekstraklasowej kadry.

Balongo, którego też oceniam pozytywnie, zostanie włączony do pierwszej drużyny. Będzie się z nami do końca sezonu przegotowywał i zobaczymy, z oceną wstrzymamy się do końca. – powiedział trener, Piotr Stokowiec po sparingu z Polonią Warszawa.

Pojawiają się też teorie, że przywrócenie Balongo do ekstraklasowej kadry, to sposób zabezpieczenia się szkoleniowca przed ewentualnym odejściem z ŁKS Kay'a Tejana. Nieoficjalnie mówi się, że choć 26-letni napastnik ma jeszcze 1,5 roku ważny kontrakt z ŁKS, to jednak w ziomkowym okienku będzie chciał odjeść z klubu z al. Unii. Niedawno urodziło mu się dziecko i pewnie chce być bliżej niego i żony

Obecnie Holender (pierwszy w historii Łódzkiego Klubu Sportowego piłkarz z kraju tulipanów), wraz z Dani Ramirezem (ale ten głównie zdobywa gole z rzutów karnych), jest najskuteczniejszym piłkarzem ŁKS. Obaj strzelili po trzy gole.