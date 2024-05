Piłkarki UKS SMS wykonały zadanie, ale jeszcze walczą

W sobotę nasza drużyna zagra w Koninie z tamtejszym Medykiem - mówi Janusz Matusiak, prezes UKS SMS Łódź. - Spotkanie w Wielkopolsce rozpocznie się o godz. 12. Wiadomo już, że podopieczne trenera Marka Chojnackiego mają zapewnione czwarte miejsce na koniec rozgrywek. Tym samym drużyna osiągnęła wynik, który zakładaliśmy przed startem sezonu. To niewątpliwie spory sukces, bo nie wolno przecież zapominać, że przed rozgrywkami radykalnie odmłodziliśmy drużynę i dziewięć zawodniczek z podstawowego składu przeniosło się do innych klubów. Cieszy, że nasza zdolna młodzież podołała temu trudnemu wyzwaniu. To daje nadzieję, że przyszłość UKS SMS może być jeszcze lepsza. Oczywiście tli się jeszcze iskierka nadziei na trzecie miejsce, bo do Czarnych Sosnowiec, tracimy tylko dwa punkty, ale trudno przypuszczać, by rywali dał sobie wyrwać medal. Walczyć jednak będziemy!