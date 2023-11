Piłkarki nożne UKS SMS Łódź muszą potwierdzić dyspozycję w ekstralidze

Łodzianki, po serii ekstraligowych niepowodzeń, kapitalnie spisały się w spotkaniu 1/32 Pucharu Polski. Podopieczne trenera Marka Chojnackiego rozbiły w pył innego przedstawiciela elity, Pogoń Tczew, wygrywając aż 6:0.

- Zespół zagrał bardzo dobre spotkanie - mówi Janusz Matusiak, prezes klubu z ul. Milionowej. - Teraz czas udowodnić, że ta poważnie odmłodzona drużyna ma sportową wartość, robi systematyczne postępy i potrafi się podnosić po boiskowych niepowodzeniach. Wspaniała okazja nadarza się już w niedzielę (godz. 12). W dziesiątej kolejce sezonu nasza drużyna podejmie Medyka Konin, wielokrotnego mistrza Polski. Może obecnie blask tej drużyny nieco przygasł, ale zawsze to groźny i wymagający przeciwnik.

- Najwyższy czas, by po trzech ligowych spotkaniach, znów do szatni naszych piłkarek zajrzało słoneczko, i by wszyscy moglibyśmy się cieszyć z ekstraligowego sukcesu.