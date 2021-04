Piłka nożna. ŁKS w I lidze. A Raków Częstochowa ma już sukcesy...

Przed dwoma laty obydwa kluby awansowały do ekstraklasy. Łódzki zespół znów jest w pierwszej lidze, a drużyna z Częstochowy skończy sezon na podium, zaledwie dwa lata po wywalczeniu awansu do krajowej elity. Trzeba przyznać, że to robi olbrzymie wrażenie.

Raków (trzeci w tabeli ekstraklasy) zagra przynajmniej w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Dla częstochowian będzie to pierwszy medal mistrzostw Polski w historii.

Raków ma jeszcze do rozegrania zaległy mecz ze Stalą. Dodatkowe zwycięstwo pozwoliłoby mu wyprzedzić drugą Pogoń. Teoretycznie podopieczni Marka Papszuna wciąż mają jeszcze szanse przegonić Legię, ale są one minimalne.

Przed Rakowem także finał Pucharu Polski z Arką Gdynia.