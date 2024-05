Piłka nożna kobiet. Wyjazdowa wygrana drużyny UKS SMS Łódź

Nie było to łatwe spotkanie dla podopiecznych trenera Marka Chojnackiego. Piłkarki Medyka rozpaczliwie walczą o uniknięcie spadku do pierwszej ligi i postawiły wszystko na jedną kartę. Koninianki prowadziła do przerwy 1:0 i zapachniało sensacją. Jednak łodzianki zdobyły w drugiej części spotkania trzy bramki i ostatecznie wygrały ten zacięty i emocjonujący mecz.