Pijany kierowca uciekał przez pola oplem, a potem pieszo

Wysłani na miejsce funkcjonariusze na ul. Starościańskiej zauważyli opla. Wskazali kierowcy miejsce, w którym miał się zatrzymać. Na widok radiowozu mężczyzna zaczął uciekać. Opel zjechał z drogi gruntowej w pole, po ok. 100 metrach utknął w podmokłym terenie. Mężczyzna wyskoczył z auta i rzucił się do ucieczki. Po krótkim pościgu policjanci złapali kierowcę. Był nim 35 - letni mieszkaniec gminy Tuszyn. Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało ponad 1,5 promila alkoholu. 35-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i niezatrzymania się do kontroli drogowej.