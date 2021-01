Pijany kierowca próbował przesiąść się na miejsce pasażera. W organizmie miał ponad 1,5 promila alkoholu

Samochód zwrócił uwagę funkcjonariuszy, ponieważ jego kierowca na ich widok wykonał gwałtowne odbicie w lewo. Policjanci podjechali do niego radiowozem i dali mu sygnał do zatrzymania się. Po kilku metrach seat zaparkował we wjeździe do posesji. Kiedy mundurowi podbiegli do auta, mężczyzna siedzący za kierownicą próbował przesiąść się na miejsce pasażera. Zdążyli mu to jednak uniemożliwić.

Jak się okazało, kierowcą seata był 23-letni mieszkaniec Koluszek. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało ponad 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna stracił już prawo jazdy, a za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem. Za to przestępstwo grozi kara do 2 lat więzienia.