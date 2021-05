Pijani kierowcy w Pabianicach. Policjanci z Pabianic w tym roku zatrzymali ponad 40 nietrzeźwych kierujących

W tym roku policjanci z pabianickiej drogówki przez pierwsze trzy miesiące roku ujęli 40 nietrzeźwych kierujących. To o 6 więcej niż w ubiegłym roku. W tym miesiącu też trafili się już pijani za kółkiem. Niedawno po os. Bugaj wężykiem jeździła kobieta mająca 3,5 promila alkoholu we krwi. Kilka dni temu policjant zatrzymał 36-latka, który prowadził samochód mając ponad 2 promile. W tym roku wśród niechlubnych rekordzistów był też dostawca towaru do jednego z marketów przy ul. Myśliwskiej - mężczyzna ledwo stał na nogach, a wydmuchał aż 3,6 promila alkoholu oraz obywatel Ukrainy, który pod koniec 2020 roku na ul. Łaskiej zajechał drogę kobiecie. Okazało się, że miał w organizmie prawie 3 promile.

27 kwietnia hondę wykonującą niebezpieczne manewry na drodze w Bychlewie zauważył policjant, który był już po służbie. Kierowca dwa razy zahaczył o pobocze i jechał całą szerokością jezdni.