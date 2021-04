Pijana łodzianka uciekała policji, ucieczka skończyła się na drzewie przy ul. Niciarnianej

Tuż po północy 21 kwietnia uwagę policjantów z łódzkiej drogówki zwrócił na ul. Rokicińskiej jadący „wężykiem” saab. Funkcjonariusze postanowili poddać kontroli kierującą nim kobietę, podejrzewając, że może być nietrzeźwa. Prowadząca auto zignorowała jednak ich wezwania do zatrzymania pojazdu i przyśpieszając odjechała.

Policjanci natychmiast ruszyli za nią w pościg. Skręcając gwałtownie w ul. Niciarnianą kierująca saabem straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w przydrożne drzewo. Już otwierając drzwi do rozbitego auta, by zobaczyć, co stało się kierującej, funkcjonariusze poczuli od kobiety woń alkoholu.